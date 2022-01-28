Взрыв в многоэтажке Запорожья: возбуждено дело

Фото: по факту взрыва в Запорожье возбуждено уголовное дело (zp.npu.gov.ua)

Полиция возбудило уголовное дело по факту взрыва в многоэтажном жилом доме Запорожья, где погиб один человек, еще двое получили травмы. Момент взрыва зафиксировала камера видеонаблюдения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации полиции Запорожской области.

В полиции отметили, что следователем внесены в Единый реестр досудебных расследований сведения по ч.2 ст.270 УК Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности). Правоохранители организовали охрану места происшествия с целью недопущения мародерства. Причина взрыва устанавливается. Момент взрыва в жилом доме попал на видеокамеру соседнего дома. На кадрах видна яркая вспышка и как взрывной волной с деревьев сдуло снег.