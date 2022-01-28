Вибух у багатоповерхівці Запоріжжя: порушено справу
Поліція порушила кримінальну справу за фактом вибуху в багатоповерховому житловому будинку Запоріжжя, де загинула одна людина, ще двоє отримали травми. Момент вибуху зафіксувала камера відеоспостереження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації поліції Запорізької області.
У поліції зазначили, що слідчим внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за ч. 2 ст. 270 КК України (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки).
Правоохоронці організували охорону місця події з метою недопущення мародерства. Причина вибуху встановлюється.
Момент вибуху в житловому будинку потрапив на відеокамеру сусіднього будинку. На кадрах видно яскравий спалах і як вибуховою хвилею з дерев здуло сніг.
Нагадаємо, 28 січня Запоріжжя близько 04:00 стався вибух повітряно-газової суміші в житловому будинку. Пошкоджені сім квартир і зруйновані несучі елементи в одному під'їзді, зберігається загроза обвалення.
Зазначимо, в результаті вибуху загинула одна жінка, ще двоє отримали травми. В однієї з них 80% опіків тіла.