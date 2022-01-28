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Вибух у багатоповерхівці Запоріжжя: порушено справу

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Запоріжжя, П'ятниця 28 січня 2022 15:25
Вибух у багатоповерхівці Запоріжжя: порушено справу Фото: за фактом вибуху в Запоріжжі порушено кримінальну справу (zp.npu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Поліція порушила кримінальну справу за фактом вибуху в багатоповерховому житловому будинку Запоріжжя, де загинула одна людина, ще двоє отримали травми. Момент вибуху зафіксувала камера відеоспостереження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації поліції Запорізької області.

У поліції зазначили, що слідчим внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за ч. 2 ст. 270 КК України (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки).

Правоохоронці організували охорону місця події з метою недопущення мародерства. Причина вибуху встановлюється.

Момент вибуху в житловому будинку потрапив на відеокамеру сусіднього будинку. На кадрах видно яскравий спалах і як вибуховою хвилею з дерев здуло сніг.

Нагадаємо, 28 січня Запоріжжя близько 04:00 стався вибух повітряно-газової суміші в житловому будинку. Пошкоджені сім квартир і зруйновані несучі елементи в одному під'їзді, зберігається загроза обвалення.

Зазначимо, в результаті вибуху загинула одна жінка, ще двоє отримали травми. В однієї з них 80% опіків тіла.

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Міністерство внутрішніх справ України Запоріжжя
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