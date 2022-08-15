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Взрыв мины на базе отдыха в Затоке: число погибших возросло

Фото: число погибших возросло в результате взрыва мины в заливе (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Число жертв в результате взрыва мины на пляже в Затоке Одесской области возросло.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал спикера Одесской ОВА Сергея Братчука.

"Количество жертв трагедии в заливе увеличилось. Трое погибших, два человека с ранениями находятся в больнице", - пишет Братчук.

Отметим, что вчера, 14 августа, в Заливе, что в Одесской области, подорвалась группа людей.

Через некоторое время ОК "Юг" сообщили о двух погибших и еще одном раненом.

По предварительным данным, группа мужчин устроила отдых с купанием на одном из пляжей, пренебрегая предупредительными знаками.

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Одесса