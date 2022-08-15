Вибух міни на базі відпочинку у Затоці: кількість загиблих зросла

Кількість жертв внаслідок вибуху міни на пляжі у Затоці Одеської області зросла.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал речника Одеської ОВА Сергія Братчука.
"Кількість жертв трагедії у Затоці збільшилась. Троє загиблих, двоє людей з пораненнями знаходяться у лікарні", - пише Братчук.
Відзначимо, що, вчора, 14 серпня, у Затоці, що в Одеській області, підірвалась група людей.
Через деякий час ОК "Південь" повідомили про двох загиблих й ще одного пораненого.
За попередніми даними, група чоловіків, влаштувала відпочинок з купанням на одному з пляжів, нехтуючи попереджувальними знаками.
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