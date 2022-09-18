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Взрыв в Мелитополе. ФСБ хотела "зачистить" коллаборанта-полицейского

Фото: мэр Мелитополя Иван Федоров (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

В Мелитополе вечером раздался мощный взрыв. Сотрудники российской ФСБ хотели ликвидировать коллаборанта-полицейского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Мелитополя Ивана Федорова в Telegram.

Он отметил, что мощный взрыв, раздавшийся во дворе многоэтажки в центре Мелитополя - это вероятный результат зачистки ФСБ.

"По предварительным данным, в ходе "разборок" они хотели устранить одного из коллаборантов-полицейских - так называемого "начальника ГБР народной милиции". Денис Стефанков является одним из 118 предателей-полицейских, в отношении которых мы готовили арест на все принадлежащее им недвижимое и движимое имущество", - написал Федоров.

Напомним, 17 сентября партизаны взорвали железную дорогу в Мелитополе. Ею оккупанты получали боеприпасы из Крыма.

Кроме того, в ночь на 17 сентября под Мелитополем была уничтожена российская военная база.

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Мелитополь