Под Мелитополем ночью горела военная база оккупантов, - Федоров

Россияне продолжают терять базы в Запорожской области. Под Мелитополем 17 сентября горел еще один военный объект врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мелитопольского городского головы Ивана Федорова.

Мэр рассказал о "последствиях курения оккупанто в неположеных местах". "В 04:00 - "минус" одна вражеская военная база в Радивоновском заказнике в районе Молочного лимана", - отметил Федоров. Он добавил, что россияне "столь мощно курят, что до сих пор идет дым".