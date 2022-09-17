Под Мелитополем ночью горела военная база оккупантов, - Федоров
Фото: Под Мелитополем ночью горела военная база кафиров (Getty Images)
Россияне продолжают терять базы в Запорожской области. Под Мелитополем 17 сентября горел еще один военный объект врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мелитопольского городского головы Ивана Федорова.
Мэр рассказал о "последствиях курения оккупанто в неположеных местах".
"В 04:00 - "минус" одна вражеская военная база в Радивоновском заказнике в районе Молочного лимана", - отметил Федоров.
Он добавил, что россияне "столь мощно курят, что до сих пор идет дым".
Напомним, ВСУ нанесли удар по пункту управления врага в Херсоне.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .