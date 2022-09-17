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Под Мелитополем ночью горела военная база оккупантов, - Федоров

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Суббота 17 сентября 2022 07:50
Под Мелитополем ночью горела военная база оккупантов, - Федоров Фото: Под Мелитополем ночью горела военная база кафиров (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Россияне продолжают терять базы в Запорожской области. Под Мелитополем 17 сентября горел еще один военный объект врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мелитопольского городского головы Ивана Федорова.

Мэр рассказал о "последствиях курения оккупанто в неположеных местах".

"В 04:00 - "минус" одна вражеская военная база в Радивоновском заказнике в районе Молочного лимана", - отметил Федоров.

Он добавил, что россияне "столь мощно курят, что до сих пор идет дым".

Напомним, ВСУ нанесли удар по пункту управления врага в Херсоне.

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