Вибух у Мелітополі. ФСБ хотіла "зачистити" колаборанта-поліцейського

У Мелітополі ввечері пролунав потужний вибух. Співробітники російської ФСБ хотіли ліквідувати колаборанта-поліцейського.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Мелітополя Івана Федорова в Telegram.
Він зазначив, що потужний вибух, який пролунав у дворі багатоповерхівки в центрі Мелітополя - це ймовірний результат зачистки ФСБ.
"За попередніми даними, в ході "розбірок" вони хотіли усунути одного з колаборантів-поліцейських - так званого "начальника ГБР народної міліції". Денис Стефанков є одним з 118 зрадників-поліцейських, щодо яких ми готували арешт на все належне їм нерухоме та рухоме майно", - написав Федоров.
Нагадаємо, 17 вересня партизани підірвали залізницю у Мелітополі. Нею окупанти отримували боєприпаси з Криму.
Окрім того, у ніч на 17 вересня під Мелітополем було знищено російську військову базу.
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