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Вибух у Мелітополі. ФСБ хотіла "зачистити" колаборанта-поліцейського

Фото: мер Мелітополя Іван Федоров (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Мелітополі ввечері пролунав потужний вибух. Співробітники російської ФСБ хотіли ліквідувати колаборанта-поліцейського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Мелітополя Івана Федорова в Telegram.

Він зазначив, що потужний вибух, який пролунав у дворі багатоповерхівки в центрі Мелітополя - це ймовірний результат зачистки ФСБ.

"За попередніми даними, в ході "розбірок" вони хотіли усунути одного з колаборантів-поліцейських - так званого "начальника ГБР народної міліції". Денис Стефанков є одним з 118 зрадників-поліцейських, щодо яких ми готували арешт на все належне їм нерухоме та рухоме майно", - написав Федоров.

Нагадаємо, 17 вересня партизани підірвали залізницю у Мелітополі. Нею окупанти отримували боєприпаси з Криму.

Окрім того, у ніч на 17 вересня під Мелітополем було знищено російську військову базу.

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Мелітополь