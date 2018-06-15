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Взрыв машины в Киеве: медики рассказали о состоянии пострадавших

НовостиПроисшествия    15.06.2018 - 11:36
Фото: место взрыва в Киеве (kyiv.npu.gov.ua)
Фото: место взрыва в Киеве (kyiv.npu.gov.ua)

Один из пострадавших в результате взрыва машины в Киеве находится в реанимации

Один из пострадавших в результате взрыва машины в Киеве детей находится в реанимации. Об этом сообщил и. о. заместителя главного врача по хирургической работе Охматдета Алексей Бебешко, передает "112 Украина".

"Состояние его на вечер было стабильным. Нейрохирурги дважды делали ему компьютерную томографию. Инородные тела со стороны внутричерепных повреждений не удаляли. Динамика была, состояние стабилизировали, его перевели в реанимацию", - отметил Бебешко.

По его словам, мальчик также получил повреждения брюшной полости, но удаление инородных тел пока не планируют. Кроме того, состояние трех пострадавших девочек также стабильное. У них диагностировали повреждения грудной и брюшной полости, а также верхних и нижних конечностей.

Напомним, ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал детали вчерашнего взрыва авто в Киеве.  

 

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Теги публикации: Киев, Взрыв  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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