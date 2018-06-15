Аваков рассказал детали вчерашнего взрыва авто в Киеве

Владелец "Волги" мог заминировать авто после предыдущего взлома

Владелец автомобиля "Волга", который вчера взорвался в Святошинском районе Киева, мог заминировать авто после предыдущего проникновения. Об этом в Facebook сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

По словам Авакова, дети проникли в припаркованный автомобиль "Волга", открыли бардачок, после чего раздался взрыв.

"Кругом кровь, четверо детей 10-12 лет ранены, один не приходит в себя. Владелец "Волги", вероятнее всего отреагировал установкой взрывчатки-ловушки на предыдущую кражу инструмента из машины", - отметил министр.

Он также добавил, что владельца авто задержали в Ровенской области.

Какие-то скаженные последние пару дней, даже для моего уже привыкшего, казалось бы к подобным событиям мировосприятия..... Опубліковано Arsen Avakov 14 червня 2018 р.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за взрыва машины в Киеве пострадали четверо детей.

"Четыре ребенка, которые пострадали во время взрыва в Святошинском районе Киева, в Охматдете. У троих детей состояние стабильное. Один в тяжелом состоянии - пока что в коме. Врачи оказывают всю необходимую помощь", - сообщила и. о. министра здравоохранения Уляна Супрун.