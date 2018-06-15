Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.18
Курс доллара
Покупка 25.89
Продажа 26.18
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2621.97
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.95
Курс евро
Покупка 30.31
Продажа 30.95
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3075.57
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.21
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.18
Курс доллара
Покупка 25.89
Продажа 26.18
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2621.97
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.95
Курс евро
Покупка 30.31
Продажа 30.95
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3075.57
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.21
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Аваков рассказал детали вчерашнего взрыва авто в Киеве

НовостиПроисшествия    15.06.2018 - 09:12
Фото: место взрыва в Киеве (kyiv.npu.gov.ua)
Фото: место взрыва в Киеве (kyiv.npu.gov.ua)

Владелец "Волги" мог заминировать авто после предыдущего взлома

Владелец автомобиля "Волга", который вчера взорвался в Святошинском районе Киева, мог заминировать авто после предыдущего проникновения. Об этом в Facebook сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

По словам Авакова, дети проникли в припаркованный автомобиль "Волга", открыли бардачок, после чего раздался взрыв.

"Кругом кровь, четверо детей 10-12 лет ранены, один не приходит в себя. Владелец "Волги", вероятнее всего отреагировал установкой взрывчатки-ловушки на предыдущую кражу инструмента из машины", - отметил министр.

Он также добавил, что владельца авто задержали в Ровенской области.

 

Какие-то скаженные последние пару дней, даже для моего уже привыкшего, казалось бы к подобным событиям мировосприятия.....

Опубліковано Arsen Avakov 14 червня 2018 р.

 

Напомним, ранее сообщалось, что из-за взрыва машины в Киеве пострадали четверо детей.  

"Четыре ребенка, которые пострадали во время взрыва в Святошинском районе Киева, в Охматдете. У троих детей состояние стабильное. Один в тяжелом состоянии - пока что в коме. Врачи оказывают всю необходимую помощь", - сообщила и. о. министра здравоохранения Уляна Супрун.

 

Аэропорт "Киев" возобновил работу
Теги публикации: Киев, автомобили, Взрыв  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Я родился в Советском Союзе": известный украинский продюсер собрался на ЧМ-2018 в Россию
Известный украинский спортсмен погиб в свой день рождения
У мамы Ляшко нашли новую квартиру на Печерске
"Испытывают нервы на прочность?": украинцев возмутила реклама ЧМ-2018 в центре Киева (фото)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь