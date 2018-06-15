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Вибух машини в Києві: медики розповіли про стан потерпілих

НовиниНадзвичайні події    15.06.2018 - 11:36
Фото: місце вибуху в Києві (kyiv.npu.gov.ua)
Фото: місце вибуху в Києві (kyiv.npu.gov.ua)

Один з постраждалих в результаті вибуху машини в Києві знаходиться в реанімації

Один з постраждалих в результаті вибуху машини в Києві дітей перебуває в реанімації. Про це повідомив в. о. заступника головного лікаря з хірургічної роботи Охматдиту Олексій Бебешко, передає "112 Україна".

"Стан його на вечір був стабільним. Нейрохірурги двічі робили йому комп'ютерну томографію. Інородні тіла з боку внутрішньочерепних ушкоджень не видаляли. Динаміка була, стан стабілізували, його перевели в реанімацію", - зазначив Бебешко.

За його словами, хлопчик також отримав пошкодження черевної порожнини, але видалення інородних тіл поки не планують. Крім того, стан трьох постраждалих дівчаток також стабільний. У них діагностували ушкодження грудної та черевної порожнини, а також верхніх і нижніх кінцівок.

Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков розповів деталі вчорашнього вибуху авто в Києві.

 

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Теги публікації: Київ, Вибух  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс доллара, новини України, ООС
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