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Взрыв газа в Ногинске: тела всех пропавших без вести нашли под завалами, погибли 7 человек

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Четверг 09 сентября 2021 10:20
Взрыв газа в Ногинске: тела всех пропавших без вести нашли под завалами, погибли 7 человек Фото: нашли всех пропавших без вести в Ногинске, они погибли (t.me/mchs_official)
Автор: Инна Собора

В результате взрыва газа в жилом доме в Ногинске погибли семь человек. Всех, кто считался пропавшими без вести, нашли под завалами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости.

"Тела еще 2 погибших обнаружены под завалами на месте взрыва в Ногинске, число жертв увеличилось до 7", - сообщили в экстренных службах.

Напомним, взрыв газа в жилой многоэтажке в российском Ногинске произошел утром 8 сентября.Обрушились перекрытия второго, третьего, четвертого и пятого этажей.

Предварительно сообщалось о двух погибших и пяти пострадавших. Позднее отмечалось, что под завалами могут находиться пять человек.

Среди погибших был ребенок.

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