Взрыв газа в российском Ногинске: четыре человека и ребенок могут еще находиться под завалами

Под завалами жилого дома, в результате взрыва газа, могут находиться еще пять человек. Среди них несовершеннолетний ребенок.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание TACC.

Под завалами дома могут находиться четверо взрослых и ребенок. В результате взрыва газа в жилом доме обрушилось перекрытие второго, третьего, четвертого и пятого этажей. Согласно последним данным, известно о двух погибших, еще семнадцать человек пострадали. Шесть человек, среди которых двое детей - были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Отмечается, что поисково-спасательные работы продлятся в течение следующей ночи.