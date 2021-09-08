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Взрыв газа в российском Ногинске: четыре человека и ребенок могут еще находиться под завалами

Новина українською →
Россия, Среда 08 сентября 2021 19:41
Взрыв газа в российском Ногинске: четыре человека и ребенок могут еще находиться под завалами Фото: взрыв газа в российском Ногинске (t.me/mchs_official)
Автор: Сергей Пышкин

Под завалами жилого дома, в результате взрыва газа, могут находиться еще пять человек. Среди них несовершеннолетний ребенок.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание TACC.

Под завалами дома могут находиться четверо взрослых и ребенок.

В результате взрыва газа в жилом доме обрушилось перекрытие второго, третьего, четвертого и пятого этажей. Согласно последним данным, известно о двух погибших, еще семнадцать человек пострадали. Шесть человек, среди которых двое детей - были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Отмечается, что поисково-спасательные работы продлятся в течение следующей ночи.

Напомним, РБК-Украина сообщало о том, что в российском Ногинске обрушился жилой дом в результате взрыва газа.

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Российская Федерация Взрыв газа
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