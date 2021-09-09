Вибух газу в Ногінську: тіла всіх зниклих безвісти знайшли під завалами, загинули 7 людей
Фото: знайшли всіх зниклих безвісти в Ногінську, вони загинули (t.me/mchs_official)
В результаті вибуху газу в житловому будинку в Ногінську загинули семеро людей. Всіх, хто вважався зниклими безвісти, знайшли під завалами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Новости.
"Тіла ще 2 загиблих виявлені під завалами на місці вибуху в Ногінську, кількість жертв збільшилася до 7", - повідомили в екстрених службах.
Нагадаємо, вибух газу в житловій багатоповерхівці в російському Ногінську стався вранці 8 вересня.Обвалилися перекриття другого, третього, четвертого і п'ятого поверхів.
Попередньо повідомлялося про двох загиблих і п'яти постраждалих. Пізніше зазначалося, що еод завалами можуть перебувати п'ять осіб.
Серед загиблих була дитина.