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Количество жертв взрыва газа в российском Ногинске возросло до пяти

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Четверг 09 сентября 2021 08:17
Количество жертв взрыва газа в российском Ногинске возросло до пяти Фото: в многоэтажке в России произошел взрыв газа (t.me/mchs_official)
Автор: Инна Собора

В российском Ногинске в результате взрыва газа в жилом доме погибли пять человек. Среди погибших - ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

Поиски еще двух человек продолжаются, их судьба неизвестна.

"Тело пятого погибшего обнаружено на месте взрыва в жилом доме в подмосковном Ногинске. В экстренных службах уточнили, что нашли тело ребенка", - говорится в сообщении.

Напомним, взрыв газа в жилой многоэтажке в российском Ногинске произошел утром 8 сентября. Обрушились перекрытия второго, третьего, четвертого и пятого этажей. Предварительно сообщалось о двух погибших и пяти пострадавших. Позднее отмечалось, что под завалами могут находиться пять человек.

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