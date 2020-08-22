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Взрыв газа в многоэтажке в РФ: спасательные работы завершили, среди жертв ребенок

Ярославль, Суббота 22 августа 2020 06:23
Взрыв газа в многоэтажке в РФ: спасательные работы завершили, среди жертв ребенок
Фото: место события (twitter.com)
Автор: Инна Собора

Погибли всего четыре человека

Спасатели завершили работы на месте взрыва газа в десятиэтажном доме в Ярославле, Российская Федерация. Всего в результате погибли четыре человека.

Об этом сообщают "РИА Новости".

Под завалами нашли тело ребенка, который погиб в результате взрыва.

"Тела еще одной женщины и ребенка нашли под завалами дома в Ярославле, где в пятницу взорвался газ. Таким образом, погибших уже 4", пишет издание.

Однако, правительство области и региональный главк МЧС сообщают всего о трех погибших - двух женщинах и одном ребенке.

Ранее сообщалось, что в МЧС заявили, что после взрыва газа ищут еще 38 человек, прописанных в доме.

Напомним, 21 августя в городе Ярославль, Российская Федерация, в жилом доме произошел взрыв газа.

В городе объявлен режим ЧС из-за взрыва.

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