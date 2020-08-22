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Вибух газу в багатоповерхівці в РФ: рятувальні роботи завершили, серед жертв дитина

Ярославль, Субота 22 серпня 2020 06:23
Вибух газу в багатоповерхівці в РФ: рятувальні роботи завершили, серед жертв дитина
Фото: місце події (twitter.com)
Автор: Инна Собора

Загинули всього чотири людини

Рятувальники завершили роботи на місці вибуху газу в десятиповерховому будинку в Ярославлі, Російська Федерація. Всього в результаті загинули чотири людини.

Про це повідомляють "РИА Новости".

Під завалами знайшли тіло дитини, яка загинула в результаті вибуху.

"Тіло ще однієї жінки і дитини знайшли під завалами будинку в Ярославлі, де в п'ятницю вибухнув газ. Таким чином, загиблих вже 4", пише видання.

Однак, уряд області та регіональний главк МНС повідомляють всього про трьох загиблих - двох жінок і одну дитину.

Раніше повідомлялося, що в МНС заявили, що після вибуху газу шукають ще 38 осіб, прописаних в будинку.

Нагадаємо, 21 серпня в місті Ярославль, Російська Федерація, в житловому будинку стався вибух газу.

У місті оголошено режим НС через вибух.

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