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Взрыв газа в жилом доме в России: количество жертв увеличилось

Ярославль, Суббота 22 августа 2020 02:45
Взрыв газа в жилом доме в России: количество жертв увеличилось
Фото: место события (twitter.com/VestiYaroslavl)
Автор: Инна Собора

Из-под завал достали еще одно тело

Тело второй погибшей нашли под завалами дома в Ярославле, Российская Федерация. Там взорвался газ.

Об этом сообщают РИА Новости.

Спасатели все еще разбирают завалы в Ярославле.

В МЧС заявили, что после взрыва газа ищут еще 38 человек, прописанных в доме, где они - пока не известно.

Кроме того, под завалами после взрыва газа в доме может находиться ребенок.

Также сообщается, что в городе объявлен режим ЧС из-за взрыва газа в жилой многоэтажке.

Напомним, 21 августя в городе Ярославль, Российская Федерация, в жилом доме произошел взрыв газа.

С начала сообщалось, что один человек погиб, еще трое получили ранения.

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