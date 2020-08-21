В России произошел взрыв газа в жилом доме, есть жертва

В результате инцидента погиб один человек, еще трое пострадали
В городе Ярославль, Российская Федерация, в жилом доме произошел взрыв газа. В результате происшествия один человек погиб, еще трое получили ранения.
Об этом сообщает ТАСС.
Взрыв произошел в 10-этажном многоквартирном доме на улице Батова, газ взорвался в квартире на четвертом этаже.
В результате взрыва в доме были разрушены перекрытия.
С верхних этажей сотрудники МЧС эвакуируют людей по лестницам.
Напомним, 21 июня в Киеве на Позняках произошел взрыв, в результате которого погибли пять человек.