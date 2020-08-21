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В России произошел взрыв газа в жилом доме, есть жертва

Ярославль, Пятница 21 августа 2020 20:31
В России произошел взрыв газа в жилом доме, есть жертва
Фото: взрыв в жилом доме в Ярославле (vk.com)
Автор: РБК-Украина

В результате инцидента погиб один человек, еще трое пострадали

В городе Ярославль, Российская Федерация, в жилом доме произошел взрыв газа. В результате происшествия один человек погиб, еще трое получили ранения.

Об этом сообщает ТАСС.

Взрыв произошел в 10-этажном многоквартирном доме на улице Батова, газ взорвался в квартире на четвертом этаже.

В результате взрыва в доме были разрушены перекрытия.

С верхних этажей сотрудники МЧС эвакуируют людей по лестницам.

Напомним, 21 июня в Киеве на Позняках произошел взрыв, в результате которого погибли пять человек.

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Новости Украины Российская Федерациявзрыв газа
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