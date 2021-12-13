Взрыв газа в доме на Сицилии: число жертв выросло до 7
По состоянию на утро, 13 декабря, число погибших в результате взрыва газа в городе Равануса на итальянской Сицилии достигло семи. Еще двоих продолжают искать спасатели.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Corriere della Sera.
Как стало известно, после 36 часов поисковых работ спасатели извлекли из-под завалов тела еще четырех человек, общее число жертв достигло семи.
"Еще четыре тела. На данный момент семеро погибших. И еще двое остаются пропавшими без вести", - пишет издание.
Спасатели продолжают разбирать завалы обрушившегося многоквартирного дома, в котором произошел взрыв.
Из-за взрыва пришлось покинуть свои поврежденные или разрушенные дома около сотни человек.
Напомним, взрыв произошел вечером в субботу 11 декабря и был такой силы, что разрушил четыре дома, а еще десятки близлежащих получили повреждения от взрывной волны. Взрыв был слышен в километрах от места происшествия.
Пожарные под завалами обнаружили тела трех человек, еще шестеро оставались пропавшими без вести.