Вибух газу в будинку на Сицилії: кількість жертв зросла до 7

Станом на ранок, 13 грудня, число загиблих в результаті вибуху газу в місті Равануса на італійській Сицилії досягло семи. Ще двох продовжують шукати рятувальники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Corriere della Sera.

Як стало відомо, після 36 годин пошукових робіт рятувальники витягли з-під завалів тіла ще чотирьох осіб, загальна кількість жертв досягла семи. "Ще чотири тіла. На даний момент семеро загиблих. І ще двоє залишаються зниклими безвісти", - пише видання. Рятувальники продовжують розбирати завали багатоквартирного будинку, що обрушився, в якому стався вибух. Через вибух довелося покинути свої пошкоджені або зруйновані будинки близько сотні людей.