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Вибух газу в будинку на Сицилії: кількість жертв зросла до 7

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Італія, Понеділок 13 грудня 2021 10:26
Вибух газу в будинку на Сицилії: кількість жертв зросла до 7 Фото: вибух газу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ольга Белей

Станом на ранок, 13 грудня, число загиблих в результаті вибуху газу в місті Равануса на італійській Сицилії досягло семи. Ще двох продовжують шукати рятувальники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Corriere della Sera.

Як стало відомо, після 36 годин пошукових робіт рятувальники витягли з-під завалів тіла ще чотирьох осіб, загальна кількість жертв досягла семи.

"Ще чотири тіла. На даний момент семеро загиблих. І ще двоє залишаються зниклими безвісти", - пише видання.

Рятувальники продовжують розбирати завали багатоквартирного будинку, що обрушився, в якому стався вибух.

Через вибух довелося покинути свої пошкоджені або зруйновані будинки близько сотні людей.

Нагадаємо, вибух стався ввечері в суботу 11 грудня і був такої сили, що зруйнував чотири будинки, а ще десятки довколишніх отримали пошкодження від вибухової хвилі. Вибух було чути в кілометрах від місця події.

Пожежники під завалами виявили тіла трьох осіб, ще шестеро залишалися зниклими безвісти.

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