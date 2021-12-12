На Сицилии в доме взорвался газ: 12 человек пропали без вести
Фото: на Сицилии в доме взорвался газ: 12 человек пропали без вести (Getty Images)
В сицилийском городе Равануса в результате взрыва газа обрушился четырехэтажный дом. В результате катастрофы без вести пропало 12 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Как отмечают, взорвалась труба для природного газа, после чего начался пожар и обрушение здания.
Пожарным удалось ликвидировать огонь и сдержать его распространение. Сейчас спасатели разгребают завалы, чтобы найти пропавших без вести.
Сообщают, что среди 12 пропавших есть молодая пара, которая ждет ребенка.