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На Сицилии в доме взорвался газ: 12 человек пропали без вести

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Сицилия, Воскресенье 12 декабря 2021 04:48
На Сицилии в доме взорвался газ: 12 человек пропали без вести Фото: на Сицилии в доме взорвался газ: 12 человек пропали без вести (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

В сицилийском городе Равануса в результате взрыва газа обрушился четырехэтажный дом. В результате катастрофы без вести пропало 12 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как отмечают, взорвалась труба для природного газа, после чего начался пожар и обрушение здания.

Пожарным удалось ликвидировать огонь и сдержать его распространение. Сейчас спасатели разгребают завалы, чтобы найти пропавших без вести.

Сообщают, что среди 12 пропавших есть молодая пара, которая ждет ребенка.

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