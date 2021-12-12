ru ua
Вс, 12 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

На Сицилии в результате взрыва погибли три человека

Новина українською →
Воскресенье 12 декабря 2021 16:06
На Сицилии в результате взрыва погибли три человека Фото: На Сицилии в результате взрыва погибли три человека (Fornito da Rai News)
Автор: Валерия Полищук

На Сицилии спасатели продолжают разбирать завалы обрушившегося многоквартирного дома, в котором произошел взрыв. Пожарные под завалами обнаружили тела трех человек, еще шестеро остаются пропавшими без вести.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

В доме проживали девять членов расширенной семьи, и двое приезжих родственников - беременная женщина и ее муж - также находились в помещении.

Двух женщин спасли ночью. Одна из них, 80-летняя Роза Кармина, рассказала, что в доме внезапно погас свет и обрушились потолок и пол. Ее невестка, которая жила этажом выше, также выжила и была спасена из-под груды обломков.

Взрыв также обрушил три других здания, в которых, по-видимому, не было людей, и разбил окна еще в трех.

"Это, безусловно, была утечка газа, в результате которой образовался пузырь метана", - заявил глава агентства гражданской обороны Сицилии Сальваторе Кочина.

По предварительным данным, взрыв произошел из-за скопления газа, а спровоцировало его срабатывание лифта.

Напомним, на Сицилии произошел взрыв в четырехэтажном доме. Пропавшими без вести объявили 12 человек.

Читайте РБК-Украина в Google News
Италия Взрыв
NEWS
Новое вторжение в Украину вынудит Россию заплатить высокую цену, - G7
Новое вторжение в Украину вынудит Россию заплатить высокую цену, - G7
DAILY
Открытое небо. Как Украина защищена от российских самолетов и ракет
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Открытое небо. Как Украина защищена от российских самолетов и ракет