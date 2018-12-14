Взрыв в Фастове: для отселения жителей дома подготовили 100 мест

Фото: взрыв в Фастове (dsns.gov.ua)

Кроме того, развернут пункт обогрева

Для отселения жителей пятиэтажного дома, который был разрушен в результате взрыва в Фастове, подготовили 100 мест. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Также сообщается, что развернут пункт обогрева.

"Дом полностью отключен от электро-, газо- и теплоснабжения. Подготовлено 100 мест (в двух больницах и лицее) для временного проживания отселенных жителей дома. Развернут пункт обогрева. Сотрудниками полиции осуществляется охрана квартир дома и общественного порядка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на время проведения поисково-спасательных работ доступ жителей в квартиры дома ограничен.

Напомним, в Фастове пятиэтажный дом, в котором произошел взрыв, полностью отключили от электро-, газо- и теплоснабжения.

РБК-Украина ранее писало, что в результате взрыва в Фастове пострадал один человек - мужчина выпал с 5 этажа дома и повредил ногу.

Подчеркивалось, что в Фастове жильцов дома, в котором произошел взрыв, эвакуируют в больницу. Отмечалось, что эвакопункт организован в помещении больницы по улице Киевская, 57, сейчас там обустраиваются места для приема людей.

Кроме того, сообщалось, что в Фастове (Киевская область), где сегодня утром произошел взрыв бытового газа в пятиэтажном доме, полиция обеспечивает охрану общественного порядка от возможных проявлений мародерства.