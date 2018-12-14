ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Вибух у Фастові: для відселення мешканців будинку підготували 100 місць

Новини » Надзвичайні події    14.12.2018 - 14:43
Вибух у Фастові: для відселення мешканців будинку підготували 100 місць
Фото: вибух у Фастові (dsns.gov.ua)

Крім того, розгорнуто пункт обігріву

Для відселення мешканців п'ятиповерхового будинку, який було зруйновано внаслідок вибуху у Фастові, підготували 100 місць. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Також повідомляється, що розгорнуто пункт обігріву.

"Будинок повністю відключений від електро-, газо- та теплопостачання. Підготовлено 100 місць (у двох лікарнях та ліцеї) для тимчасового проживання відселених мешканців будинку. Розгорнуто пункт обігріву. Співробітниками поліції здійснюється охорона квартир будинку та громадського порядку", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що на час проведення пошуково-рятувальних робіт доступ мешканців до квартир будинку обмежено.

Нагадаємо, у Фастові п'ятиповерховий будинок, у якому стався вибух, повністю відключили від електро-, газо- і теплопостачання.

РБК-Україна раніше писало, що в результаті вибуху в Фастові постраждала одна людина - чоловік випав з 5 поверху будинку і пошкодив ногу.

Підкреслювалося, що у Фастові мешканців будинку, в якому стався вибух, евакуюють до лікарні. Зазначалося, що евакопункт організований у приміщенні лікарні по вулиці Київська, 57, зараз там облаштовуються місця для прийому людей.

Крім того, повідомлялося, що в Фастові (Київська область), де сьогодні вранці стався вибух побутового газу в п'ятиповерховому будинку, поліція забезпечує охорону громадського порядку від можливих проявів мародерства.

Зруйнований у Фастові будинок знеструмили і відключили від газу З'явилися фото і відео з місця вибуху в Фастові
Новини України ФастовВибухевакуація
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся