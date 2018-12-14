Вибух у Фастові: для відселення мешканців будинку підготували 100 місць

Фото: вибух у Фастові (dsns.gov.ua)

Крім того, розгорнуто пункт обігріву

Для відселення мешканців п'ятиповерхового будинку, який було зруйновано внаслідок вибуху у Фастові, підготували 100 місць. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Також повідомляється, що розгорнуто пункт обігріву.

"Будинок повністю відключений від електро-, газо- та теплопостачання. Підготовлено 100 місць (у двох лікарнях та ліцеї) для тимчасового проживання відселених мешканців будинку. Розгорнуто пункт обігріву. Співробітниками поліції здійснюється охорона квартир будинку та громадського порядку", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що на час проведення пошуково-рятувальних робіт доступ мешканців до квартир будинку обмежено.

Нагадаємо, у Фастові п'ятиповерховий будинок, у якому стався вибух, повністю відключили від електро-, газо- і теплопостачання.

РБК-Україна раніше писало, що в результаті вибуху в Фастові постраждала одна людина - чоловік випав з 5 поверху будинку і пошкодив ногу.

Підкреслювалося, що у Фастові мешканців будинку, в якому стався вибух, евакуюють до лікарні. Зазначалося, що евакопункт організований у приміщенні лікарні по вулиці Київська, 57, зараз там облаштовуються місця для прийому людей.

Крім того, повідомлялося, що в Фастові (Київська область), де сьогодні вранці стався вибух побутового газу в п'ятиповерховому будинку, поліція забезпечує охорону громадського порядку від можливих проявів мародерства.