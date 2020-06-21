Взрыв дома в Киеве: движение на проспекте Григоренко ограничили

Фото с места происшествия (dsns.gov.ua)

На месте работает полиция, спасатели и медики

В воскресенье, 21 июня, на проспекте Григоренко в Киеве ограничили движение транспорта из-за взрыва в 9-этажном доме. Сейчас на месте работают спасатели, и ликвидируют последствия произошедшего.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева.

"Патрульные оградили место происшествия и обеспечили публичную безопасности на прилегающей территории. Движение транспортных средств на проспекте Григоренко временно ограничен. Также полицейские помогают эвакуировать граждан и предоставляют, при необходимости, домедицинскую помощь", - говорится в сообщении.

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Напомним, по состоянию на 11 утра спасатели обнаружили первого погибшего в результате взрыва.

Отметим, ранее спасатели эвакуировали 21 человека.

"Эвакуирован 21 человек. Разблокирован 1 человек и проводится деблокирование трех человек из-под завалов", - сообщали в ГСЧС.

Взрыв произошел в жилом 9-этажном доме по ул. Соломии Крушильницкой, 1/5. В результате произошло разрушение межэтажных перекрытий 4, 5, 6, 7 этажей.

Предварительной причиной инцидента в ГСЧС называют взрыв газовоздушной смеси.

Детали устанавливаются.

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Автор: Максим Зайченко