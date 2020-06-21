Взрыв дома в Киеве: спасатели обнаружили первого погибшего

Продолжается ликвидация последствий взрыва в многоэтажном доме
По состоянию на 11 утра, 21 июня, в Киеве обнаружили первого погибшего в результате взрыва в 9-этажном доме. Эвакуировали более 20 человек.
Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
"По состоянию на 11:00 найден 1 погибший", - говорится в сообщении.
Отметим, ранее спасатели эвакуировали 21 человека. Продолжается ликвидация последствий взрыва.
"Эвакуирован 21 человек. Разблокирован 1 человек и проводится деблокирование трех человек из-под завалов", - сообщали в ГСЧС.
Взрыв произошел в жилом 9-этажном доме по ул. Соломии Крушильницкой, 1/5. В результате произошло разрушение межэтажных перекрытий 4, 5, 6, 7 этажей.
Предварительной причиной инцидента в ГСЧС называют взрыв газовоздушной смеси.
Вибух у багатоквартирному будинку на Позняках: наживо з місця події
Вибух у багатоквартирному будинку на Позняках: наживо з місця подіїОпубліковано 5 канал Неділя, 21 червня 2020 р.
Ранее сообщалось, что этой ночью в Кривом Роге произошел пожар в 9-этажном доме, в результате чего несколько жителей эвакуировали, а также обнаружили тело мальчика.
Также РБК-Украина писало, что в Днепропетровской области произошло ДТП, в результате которого 3 человека погибли и 4 пострадали.
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Автор: Максим Зайченко