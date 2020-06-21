Вибух будинку в Києві: рух проспектом Григоренка обмежили

На місці працює поліція, рятувальники та медики
У неділю, 21 червня, проспектом Григоренка у Києві обмежили рух транспорту через вибух у 9-поверховому будинку. Зараз на місці працюють рятувальники, і ліквідують наслідки події.
Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Києва.
"Патрульні огородили місце події та забезпечили публічну безпеку на прилеглій території. Рух транспортних засобів по проспекту Григоренка тимчасово обмежений. Також поліцейські допомагають евакуювати громадян і надають, при необхідності, домедичну допомогу", - йдеться в повідомленні.
Вибух у багатоквартирному будинку на Позняках: наживо з місця події
Вибух у багатоквартирному будинку на Позняках: наживо з місця подіїОпубліковано 5 канал Неділя, 21 червня 2020 р.
Нагадаємо, станом на 11 ранку рятувальники виявили першого загиблого в результаті вибуху.
Зазначимо, раніше рятувальники евакуювали 21 людину.
"Евакуювали 21 особу. Розблокована 1 людина і проводиться розблокування трьох людей з-під завалів", - повідомляли в ДСНС.
Вибух стався в житловому 9-поверховому будинку по вул. Соломії Крушельницької, 1/5. В результаті сталося руйнування міжповерхових перекриттів 4, 5, 6, 7 поверхів.
Попередньою причиною інциденту в ДСНС називають вибух газоповітряної суміші.
Деталі встановлюються.
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Автор: Максим Зайченко