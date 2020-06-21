Взрыв дома в Киеве: под завалами находятся три человека

Фото с места происшествия (dsns.gov.ua)

На месте работают соответствующие службы

В результате взрыва в многоэтажке в Киеве, который произошел утром 21 июня, несколько человек оказались под завалами. Сейчас на месте работают спасатели.

Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Так, спасатели эвакуировали уже 21 человека. Продолжается ликвидация последствий взрыва.

"Эвакуирован 21 человек. Разблокирован 1 человек и проводится деблокирование трех человек из-под завалов", - говорится в сообщении.

Отметим, взрыв произошел в жилом 9-этажном доме по ул. Соломии Крушильницкой, 1/5. В результате произошло разрушение межэтажных перекрытий 4, 5, 6, 7 этажей.

Предварительной причиной инцидента в ГСЧС называют взрыв газовоздушной смеси.

Вибух у багатоквартирному будинку на Позняках: наживо з місця події Вибух у багатоквартирному будинку на Позняках: наживо з місця події Опубліковано 5 канал Неділя, 21 червня 2020 р.

Напомним, этой ночью в Кривом Роге произошел пожар в 9-этажном доме, в результате чего несколько жителей эвакуировали, а также обнаружили тело мальчика.

Также РБК-Украина писало, что в Днепропетровской области произошло ДТП, в результате которого 3 человека погибли и 4 пострадали.

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Автор: Максим Зайченко