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Взрыв в Бейруте: лидеры США, Франции и Ливана проведут видеоконференцию

Бейрут, Суббота 08 августа 2020 08:53
Взрыв в Бейруте: лидеры США, Франции и Ливана проведут видеоконференцию
Фото: последствия взрыва в порту Бейрута (alarabiya net)
Автор: Максим Зайченко

Лидеры стран обсудят варианты помощи Ливану

В воскресенье, 9 августа, состоится видеоконференция лидеров США, Франции, Ливана и других стран относительно взрыва в Бейруте. Сейчас в Ливан уже направили американскую гуманитарную помощь.

Об этом сообщил президент Дональд Трамп на свой странице в Twitter.

“Мы проведем онлайн-конференцию в воскресенье с президентом (Франции Эммануэллем, - ред.) Макроном, руководством Ливана, а также лидерами других стран мира. Все хотят помочь!”, - заявил он.

Также Трамп сообщил, что из США в Ливан уже направили три самолета с гуманитарной помощью и специалистами.

Президент Франции, посетив пострадавшие от взрыва районы Бейрута, заявил о желании организовать международную конференцию под эгидой ООН с целью мобилизовать финансовые ресурсы для оказания помощи Ливану.

Ранее сообщалось, что общие убытки в результате двух взрывов в Бейруте могут достичь 15 млрд долларов.

Напомним, 4 августа в порту Бейрута произошли два мощных взрыва; погибли около 150 человек, еще более 5 тысяч получили ранения.

По данным неофициального расследования, взрыв в Бейруте произошел в результате детонации более 2700 тонн нитрата аммония, который хранился на складе в городском порту в течение 6 лет.

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