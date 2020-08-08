Вибух у Бейруті: лідери США, Франції і Лівану проведуть відеоконференцію

Фото: наслідки вибуху в порту Бейрута (alarabiya net)

Лідери країн обговорять варіанти допомоги Лівану

У неділю, 9 серпня, відбудеться відео-конференція лідерів США, Франції, Лівану та інших країн щодо вибуху в Бейруті. Зараз до Лівану вже направили американську гуманітарну допомогу.

Про це повідомив президент Дональд Трамп на свій сторінці в Twitter.

“Ми проведемо онлайн-конференцію в неділю з президентом (Франції Еммануелем, - ред.) Макроном, керівництвом Лівану, а також лідерами інших країн світу. Всі хочуть допомогти!" - заявив він.

Had a lengthy discussion this morning with President Macron of France concerning numerous subjects, but in the particular catastrophic event which took place in Beirut, Lebanon... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 7, 2020

Також Трамп повідомив, що з США в Ліван вже направили три літаки з гуманітарною допомогою і фахівцями.

Президент Франції, відвідавши постраждалі від вибуху райони Бейрута, заявив про бажання організувати міжнародну конференцію під егідою ООН з метою мобілізувати фінансові ресурси для надання допомоги Лівану.

Раніше повідомлялося, що загальні збитки в результаті двох вибухів в Бейруті можуть досягти 15 млрд доларів.

Нагадаємо, 4 серпня в порту Бейрута сталися два потужних вибухи; загинули близько 150 осіб, ще понад 5 тисяч отримали поранення.

За даними неофіційного розслідування, вибух у Бейруті відбувся в результаті детонації понад 2700 тонн нітрату амонію, який зберігався на складі в міському порту протягом 6 років.