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Взрывы в Бейруте: задержаны 16 сотрудников порта

Бейрут, Пятница 07 августа 2020 01:31
Взрывы в Бейруте: задержаны 16 сотрудников порта
Фото: последствия взрыва в Бейруте (twitter.com/sebh1981)
Автор: Инна Собора

Военный судья сообщил о допросе 18 человек

В Бейруте власти задержали 16 сотрудников порта в ходе расследования возможных причин взрыва. Всего допросили 18 человек.

Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что военный судья, ведущий расследование по факту взрыва, сообщил, что были задержаны 16 сотрудников порта. Он также сказал, что 18 человек были допрошены, включая сотрудников порта и таможни.

Издание пишет, что в то время как следователи сосредотачиваются на портовых чиновниках, многие ливанцы прямо возлагают вину на политическую элиту, коррупцию и бесхозяйственность, "которые еще до катастрофы поставили страну на грань экономического коллапса".

"Кабинет министров ранее предупреждал агентство безопасности о том, что склад взрывоопасных химикатов, хранящийся в порту, представляет опасность. Этот отчет может вызвать вопросы о пренебрежении на высоком уровне", - говорится в сообщении.

Напомним, вечером 4 августа в Бейруте прозвучали мощные взрывы. Взрывная волна повредила и разрушила тысячи домов в ливанской столице, а от порта, где произошел взрыв, почти ничего не осталось.

Жертвами взрыва в ливанской столице стали 157 человек, еще около 5 тысяч получили ранения.

Ранее сообщалось, что общие убытки в результате двух взрывов в Бейруте могут достичь 15 млрд долларов.

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