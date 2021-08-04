Взносы, условия запуска и участия. В Кабмине готовятся к старту накопительной пенсии

Министерство финансов вместе с Минсоцполитики в рамках рабочей группы дорабатывает модель накопительной пенсионной системы. Остаются нерешенными ряд вопросов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook министра финансов Сергея Марченко.
Как отметил министр, накопительная система образуется как дополнительная к действующей солидарной.
"Следующий этап - добровольное пенсионное страхование осуществляется с привлечением негосударственных пенсионных фондов", - написал он.
По его словам, сейчас дискутируются отдельные вопросы: "размер взносов, переходный период на первые годы запуска системы, особенности участия".
Марченко выразил надежду что "при поддержке парламента, мы уже с 2023 года сможем позаботиться о своей пенсии".
Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал соцпакеты с накопительными пенсиями для бюджетников. По его словам, опыт введения социальных пакетов из накопительной пенсии будет распространен на социальных работников, учителей и военных как элемент перехода к накопительной системе.