UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Взносы, условия запуска и участия. В Кабмине готовятся к старту накопительной пенсии

Автор: Александр Белоус

Министерство финансов вместе с Минсоцполитики в рамках рабочей группы дорабатывает модель накопительной пенсионной системы. Остаются нерешенными ряд вопросов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook министра финансов Сергея Марченко.

Как отметил министр, накопительная система образуется как дополнительная к действующей солидарной.

"Следующий этап - добровольное пенсионное страхование осуществляется с привлечением негосударственных пенсионных фондов", - написал он.

По его словам, сейчас дискутируются отдельные вопросы: "размер взносов, переходный период на первые годы запуска системы, особенности участия".

Марченко выразил надежду что "при поддержке парламента, мы уже с 2023 года сможем позаботиться о своей пенсии".

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал соцпакеты с накопительными пенсиями для бюджетников. По его словам, опыт введения социальных пакетов из накопительной пенсии будет распространен на социальных работников, учителей и военных как элемент перехода к накопительной системе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство финансов УкраиныПенсии