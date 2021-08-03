В Кабмине анонсировали соцпакеты с накопительными пенсиями

С 2023 года в Украине начнут вводить социальные пакеты с накопительными пенсиями для бюджетников. Премьер-министр Денис Шмыгаль расценивает это как переход к полноценной накопительной системе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Шмыгаля на заседании рабочей группы по вопросам введения обязательного накопительного пенсионного обеспечения и развития негосударственного пенсионного обеспечения, которое транслировалось в Youtube .

Как отметил премьер, рабочая групп должна разработать на базе действующего законодательства решение правительства о введении социальных пакетов с накопительными пенсиями.

"Фактически это могут быть ключевые бюджетники, где мы можем это испробовать. Это без изменения законодательства. Но, конечно, наша цель - внедрение соответствующих законов и полноценное внедрение накопительной пенсии в Украине в целом", - сказал он.

По его словам, опыт введения социальных пакетов с накопительной пенсии будет распространен на социальных работников, учителей и военных как элемент перехода к накопительной системе.