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В Кабмине анонсировали соцпакеты с накопительными пенсиями

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Украина, Вторник 03 августа 2021 17:14
В Кабмине анонсировали соцпакеты с накопительными пенсиями Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

С 2023 года в Украине начнут вводить социальные пакеты с накопительными пенсиями для бюджетников. Премьер-министр Денис Шмыгаль расценивает это как переход к полноценной накопительной системе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Шмыгаля на заседании рабочей группы по вопросам введения обязательного накопительного пенсионного обеспечения и развития негосударственного пенсионного обеспечения, которое транслировалось в Youtube.

Как отметил премьер, рабочая групп должна разработать на базе действующего законодательства решение правительства о введении социальных пакетов с накопительными пенсиями.

"Фактически это могут быть ключевые бюджетники, где мы можем это испробовать. Это без изменения законодательства. Но, конечно, наша цель - внедрение соответствующих законов и полноценное внедрение накопительной пенсии в Украине в целом", - сказал он.

По его словам, опыт введения социальных пакетов с накопительной пенсии будет распространен на социальных работников, учителей и военных как элемент перехода к накопительной системе.

Напомним, Кабинет министров на заседании 2 июня утвердил создание рабочей группы по внедрению накопительной пенсии в Украине.

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В Кабмине анонсировали соцпакеты с накопительными пенсиями
В Кабмине анонсировали соцпакеты с накопительными пенсиями
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