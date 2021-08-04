RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Внески, умови запуску та участі. У Кабміні готуються до старту накопичувальної пенсії

Автор: Олександр Білоус

Міністерство фінансів разом з Мінсоцполітики в рамках Робочої групи доопрацьовує модель накопичувальної пенсійної системи. Залишаються невирішеними низка питань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook міністра фінансів Сергія Марченка.

Як зазначив міністр, накопичувальна система утворюється як додаткова до наявної солідарної.

"Наступний етап - добровільне пенсійне страхування здійснюється із залученням недержавних пенсійних фондів", - написав він.

За його словами, сейчас дискутуються окремі питання: "розмір внесків, перехідний період на перші роки запуску системи, особливості участі".

Марченко висловив надію що "за підтримки парламенту, ми вже з 2023 року зможемо подбати про свою пенсію".

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував соцпакети з накопичувальними пенсіями для бюджетників. За його словами, досвід введення соціальних пакетів з накопичувальної пенсії буде поширений на соціальних працівників, вчителів і військових як елемент переходу до накопичувальної системи.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство фінансів УкраїниПенсії