Главная » Новости » Война в Украине

Зимой в Украине: что известно о самолетах Gripen, которые ВСУ получат от Швеции

16:03 28.05.2026 Чт
3 мин
Какое вооружение могут нести шведские Gripen?
aimg Константин Широкун
Фото: что известно о самолетах Gripen, которые ВСУ получат от Швеции (Getty Images)
Украина зимой получит от Швеции 16 самолетов Gripen C и D, и со временем закупит еще более двух десятков Gripen серии Е.

РБК-Украина рассказывает, что известно о реактивных истребителях и какое оружие они могут нести.

JAS 39 Gripen - это шведский многоцелевой истребитель четвертого поколения разработки компании Saab.

"В качестве первого шага правительство Швеции предоставляет возможность закупки до 20 истребителей Gripen модификации E/F, на что Украина планирует выделить 2,5 млрд евро из суммы кредита ЕС в рамках Ukraine Support Loan", - отметил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, как только Украина осуществит соответствующие шаги для реализации указанной закупки, Швеция также намерена передать 16 истребителей Gripen C/D в рамках двусторонней помощи. Первые самолеты могут прибыть в Украину уже зимой.

История создания

Работы над самолетом начались в 1979 году. Впервые прототип самолета был продемонстрирован 26 апреля 1987 года. Первый полет должен был состояться в том же году, но из-за проблем с системой управления полетом его отложили на 18 месяцев.

1 ноября 1997 года JAS 39 был официально принят на вооружение Шведских Воздушных Сил. Истребитель экспортировали в Чехию, Венгрию, ЮАР и Таиланд, также решение приобрести JAS 39 приняла Бразилия. Первый контракт включал опцию на заказ 110 самолетов, которую реализовали в июне 1992 года.

Модификации для Украины

Известно, что на первом этапе Украина получит самолеты модификаций C и D. Это самолеты так называемой третьей партии, которые были заказаны в июне 1997 года. Серия состояла из 50 модернизированных одноместных JAS 39C и 14 двухместных JAS 39D, известных как "Turbo Gripen".

Самолеты третьей партии, поставленные между 2002 и 2008 годами, имеют более мощную и обновленную авионику по сравнению с первой генерацией, возможность дозаправки в полете с помощью выдвижных зондов на правом борту самолета и бортовую систему генерации кислорода для длительных миссий.

Gripen JAS 39E - это одноместный вариант самолета, созданный в рамках программы Gripen NG, которая стартовала в конце "нулевых". Сборка первого самолета началась в июле 2013 года, сертификацию завершили в начале 2018-го, в том же году JAS 39Е был запущен в серийное производство.

Кроме больших размеров, серия Е имеет другой двигатель. В JAS 39 C/D - Volvo RM12, лицензионная и адаптированная версия General Electric F404 на 80,5 кН тяги. У JAS 39 E/F - частично локализованный General Electric F414-GE-39E на 98 кН тяги.

Какое вооружение могут нести

Первые версии самолетов могли нести только ракеты класса "воздух-воздух" и могли использовать только ракеты ближнего радиуса действия AIM-9L. Но в 1999 году на JAS 39 были интегрированы ракеты средней дальности AIM-120, что дало самолету возможность уничтожать воздушные цели за пределами визуальной видимости.

Сегодня кроме обычных авиабомб и блоков с неуправляемыми авиационными ракетами, может нести высокоточное оружие для поражения наземных и надводных целей. Кроме того, самолет может применять кассетные авиабомбы шведского производства.

В зависимости от типа суббоеприпасов они могут использоваться как для уничтожения живой силы, так и для борьбы с бронетехникой противника. Каждая бомба имеет собственный бортовой компьютер, инерциальную систему навигации и рули управления.

Для уничтожения важных целей в глубоком тылу противника JAS 39 может использовать крылатые ракеты KEPD 350 с дальностью полета более 500 км.

Напомним, ранее Швеция объяснила, почему поддержка Украины отвечает ее собственным интересам безопасности.

Минобороны уже показало нардепам идеи реформы армии: РБК-Украина узнало детали
