Школярам окупованого Генічевську поліцейські РФ провели "урок", - ЦНС

Ворог продовжує мілітаризацію українських дітей на окупованих територіях України. На цей раз для учнів Генічевська урок провели поліцейські РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву ( ЦНС ).

Зокрема, систематичні заходи з мілітаризації українських дітей за стандартами та наративами РФ проводить кремлівська влада на тимчасово окупованій частині Херсонської області.

Так, для учнів Генічевська чергову "патріотичну" вікторину "Росія - батьківщина моя" провели поліцейські слідчого комітету РФ. Зазначається, що окрім того, що дітям "промивають" мізки путінською пропагандою, слідчі виконують ще одне завдання, поставлене в Москві, а саме - виявляють через дітей неблагонадійні сім'ї з проукраїнськими поглядами.

До такої ж фільтраційної діяльності окупанти долучають і педагогів.

"Для цього напередодні нового навчального року вчителі, які пішли на співпрацю із ворогом, пройшли спеціальний вишкіл щодо виявлення дітей які "потенційно підтримують Україну"", - йдеться у повідомленні.