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РФ набиратиме лекторів до університетів в окупації з числа ветеранів "СВО", - ЦНС

Неділя 22 вересня 2024 16:01
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РФ набиратиме лекторів до університетів в окупації з числа ветеранів "СВО", - ЦНС Фото: підлітки на окупованих територіях України (vk.com/avangard_patriot)
Автор: Едуард Ткач

На тимчасово окупованих територіях України дефіцит кадрів спостерігається в усіх галузях. Зокрема, і в освіті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

За даними інформаційного ресурсу, ворог планує набрати лекторів до захоплених університетів з числа ветеранів так званої "СВО". У фейкові ВНЗ братимуть навіть тих, хто не має досвіду роботи в цій галузі.

"Єдиною умовою працевлаштування є наявність вищої освіти та бажання переїхати остаточно на тимчасово окуповані території", - йдеться у повідомленні.

Таким чином, за інформацією ЦНС, Москва планує розв'язати одразу три проблеми: подолати дефіцит, працевлаштувати бойовиків та завезти в регіон росіян.

Однак проблемою є те, що кількість російських окупантів з вищою освітою - невелика. Більш того, не всі з них хочуть ставати "лекторами" та переїжджати на окуповані території України.

В кінці публікації Центр національного спротиву закликав людей повідомляти про зрадників та всіх, хто обслуговує окупантів на тимчасово захоплених українських землях.

Нагадаємо, днями стало відомо, що школярам в окупації на так званих "розмовах про важливе" довелося слухати лекції російських пропагандистів.

Також РБК-Україна повідомляло, що росіянам за переїзд на захоплені українські території пропонують виплату в розмірі від 3 до 5 млн рублів.

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