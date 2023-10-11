Взимку більше викликів, але Україна налаштована на просування, - генерал США

Брауну поставили питання, чи може погода вплинути на здатність українських військових проводити контрнаступ.

"Я розумію, що взимку є більше викликів, але Україна рішуче налаштована на просування взимку. Ми також будемо продовжувати нашу допомогу", - відповів глава Об'єднаного комітету начальників штабів США.

Контрнаступ ЗСУ

Українські військові продовжують ведення наступальних дій на Мелітопольському та Бахмутському напрямку і крок за кроком звільняють нашу землю від російських загарбників.

При цьому у Білому домі вважають, що погодні умови не заважатимуть ЗСУ продовжувати наступальні дії ще близько півтора-двох місяців.

Тим часом генерал Олександр Тарнавський заявляв, що зима не завадить українському контрнаступу, адже більшість бойових поступів зараз проходять у пішому форматі.

До того ж, президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю західним ЗМІ також анонсував активні воєнні дії взимку.

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