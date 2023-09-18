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Ми не повинні давати Путіну перепочинок, - Зеленський про військові дії взимку

Понеділок 18 вересня 2023 06:26
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Ми не повинні давати Путіну перепочинок, - Зеленський про військові дії взимку Фото: президент України Володимир Зеленський (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Президент України Володимир Зеленський розповів про успіхи Збройних Сил України під час контрнаступу і анонсував активні військові дії взимку.

Пре це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Володимира Зеленського CBS.

Український лідер зазначив, що українські війська мають ініціативу, щодня рухаються вперед та звільняють території. На питання про військові дії взимку президент заявив, що Україна не може гаяти час.

"Забудьте про погоду тощо. У місцях, куди на бронетехніці не проїхати - летимо. Якщо ми не вміємо літати - відправимо дрони. Ми не повинні давати Путіну перепочинок", - сказав Зеленський.

Контрнаступ ЗСУ

Українські військові продовжують ведення наступальних дій на Мелітопольському та Бахмутському напрямку і крок за кроком звільняють нашу землю від російських загарбників.

17 вересня 80-та окрема десантно-штурмова бригада ЗСУ заявила про звільнення населеного пункту Кліщіївка під Бахмутом. Це стало черговим етапом українського контрнаступу під Бахмутом. Декількома днями раніше українські військові повернули контроль над ще одним населеним пунктом - Андріївкою.

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