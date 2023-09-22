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Зима не завадить контрнаступу України, - Тарнавський

П'ятниця 22 вересня 2023 23:32
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Зима не завадить контрнаступу України, - Тарнавський Фото: зима не сповільнить контрнаступ ЗСУ (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Зима не стане на заваді українському контрнаступу, адже більшість бойових просувань зараз відбуваються в пішому форматі.

Про це заявив бригадний генерал Олександр Тарнавський, передає РБК-Україна з посиланням на CNN.

Сильні дощі восени та на початку зими можуть зробити землю мокрою та ускладнити пересування важкої техніки, як-от танків, але Тарнавський каже, що українські сили рухаються невеликими групами, переважно пішки.

"Погода може бути серйозною перешкодою під час просування, але враховуючи те, як ми рухаємося вперед, здебільшого без транспортних засобів, я не думаю, що погода сильно вплине на контрнаступ", - сказав він.

Контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, контрнаступ ЗСУ активно триває останні кілька місяців. Наразі Силам оборони вдалося досягти успіхів по всій довжині фронту, особливо поблизу Бахмута та в Запорізькій області.

Так, британська розвідка зазначала, що звільнення Кліщіївки та Андріївки наблизило ЗСУ до одного з основних маршрутів постачання до Бахмута.

А сьогодні аналітики ISW заявили, що бронетехніка ЗСУ прорвала головну лінію оборони росіян поблизу Роботиного Запорізької області.

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