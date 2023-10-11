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Зимой больше вызовов, но Украина настроена на продвижение, - генерал США

Фото: глава Объединенного комитета начальников штабов США Чарльз Браун (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские военные решительно настроены на продолжение контрнаступательных действий в зимний период, несмотря на усложнение погодных условий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Объединенного комитета начальников штабов США Чарльза Брауна на брифинге по итогам "Рамштайна".

Брауну задали вопрос, может ли погода повлиять на способность украинских военных проводить контрнаступление.

"Я понимаю, что зимой больше вызовов, но Украина решительно настроена на продвижение зимой. Мы также будем продолжать нашу помощь", - ответил глава Объединенного комитета начальников штабов США.

Контрнаступление ВСУ

Украинские военные продолжают ведение наступательных действий на Мелитопольском и Бахмутском направлении и шаг за шагом освобождают нашу землю от российских захватчиков.

При этом в Белом доме считают, что погодные условия не будут мешать ВСУ продолжать наступательные действия еще около полутора-двух месяцев.

Тем временем генерал Александр Тарнавский заявлял, что зима не помешает украинскому контрнаступлению, ведь большинство боевых продвижений сейчас проходят в пешем формате.

К тому же, президент Украины Владимир Зеленский в интервью западным СМИ также анонсировал активные военные действия зимой.

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Контрнаступление ВСУСоединенные Штаты Америки