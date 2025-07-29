Кому не можна їсти зернові і горіхи: яка причина

Горіхи та зернові продукти вважаються джерелом корисних жирів, клітковини та вітамінів, проте не всім вони йдуть на користь. Для деяких людей їхнє вживання може становити серйозну небезпеку для здоров’я.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла гастроентеролог-дієтолог, Заслужений лікар України, доктор медичних наук і професор Галина Анохіна.

Чим шкідливі зернові та горіхи

За словами експерта, найбільш шкідливими продуктами рослинного походження є зернові.

"Зерно - це дитина рослини. І ця дитина має "піти у світ", тобто прорости. Тому в зернах закладена велика кількість антинутрієнтів - речовин, які погано сприймаються травною системою людини", - додала дієтолог.

Антинутрієнти - це рослинні сполуки, що знижують здатність організму засвоювати необхідні поживні речовини. Загалом вони не спричинюють шкоди, але можуть стати проблемою в періоди недоїдання або для людей, в меню яких переважають злакові та бобові.

Надмірне споживання продуктів, багатих на антинутрієнти, може призвести до погіршення засвоєння мінералів та білків.

Варто знати, що в зернах накопичується найбільша кількість токсинів. Деякі тварини адаптувалися до цього, а саме птахи мають додатковий зоб, корови - два шлунки. Спожита їжа там замочується і перебуває впродовж досить тривалого часу.

Після цього вона надходить в основний шлунок, де й перетравлюється.

Крім того, горіхи також містять багато антинутрієнтів.

Які продукти краще перетравлює організм

Овочі не мають так багато антинутрієнтів, як і зернові культури. Навіть людину зі здоровим шлунково-кишковим трактом, яка три-чотири рази поїсть горохову кашу, буде "роздувати". Все через те, що бобові містять інгібітори протеаз.

Інгібітори - це пригнічувачі власних ферментів. Зокрема, бобові (горох, квасоля, соя) містять багато інгібіторів протеаз, які зменшують кількість ферментів підшлункової залози. Тому організм не може належно перетравити цю їжу.

Перед вживанням бобові потрібно замочити і їсти в помірній кількість. Винятком є молода спаржа і молодий зелений горошок, але й ними зловживати не варто.

Обираючи, що їсти, людина повинна орієнтуватися на роботу свого шлунково-кишкового тракту. Важливо, щоб спожита їжа не викликала здуття, болю та діареї.

Дієтолог розповіла, що дуже добре організм переносить ті фрукти й овочі, які не мають зерен, наприклад моркву, м’якоть гарбуза.

"Кабачки від зерен краще звільняти. Помідори та огірки - теж", - сказала Анохіна.