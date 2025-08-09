Що буде, якщо щовечора їсти фісташки? Результат здивує всіх

Фісташки - це не лише смачний перекус, а й джерело корисних речовин. Регулярне вживання фісташок у вечірній час може позитивно впливати на роботу серця, сприяти травленню та допомагати контролювати рівень цукру в крові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Verywell health .

Чим корисні фісташки для кишківника

Вживання приблизно пів склянки фісташок щовечора протягом 12 тижнів дещо може покращити кишковий мікробіом у дорослих. Це може призвести до збільшення кількості корисних бактерій.

Цей ефект може бути пов'язаний з поживними речовинами, що містяться у фісташках, такими як клітковина, поліфеноли та пребіотики, які підтримують корисні кишкові бактерії та можуть допомогти зменшити запалення.

Загальна користь для здоров'я

Зміцнює здоров'я серця

Фісташки найбільш відомі своїми корисними для серця властивостями. Регулярне вживання знижує загальний рівень холестерину, "поганого" холестерину та тригліцеридів.

Дослідження показали, що фісташки знижують кров'яний тиск при регулярному вживанні.

Високий кров'яний тиск пов'язаний з такими станами, як інфаркти та інсульти, тому підтримка здорового кров'яного тиску є ключем до запобігання іншим захворюванням.

Крім того, фісташки багаті на поживні речовини, такі як корисні жири, клітковина, калій, вітамін B6 та антиоксиданти. Вони можуть допомогти зменшити запалення та захистити клітини від пошкодження.

Горіхи також можуть покращувати функцію кровоносних судин і зменшувати жорсткість артерій, що сприяє здоровішому серцю.

Контроль рівень цукру в крові

Фісташки можуть сприяти кращому контролю рівня цукру в крові, особливо для людей з переддіабетом, метаболічним синдромом або високим ризиком серцево-судинних захворювань.

Вживання до 1/3 склянки фісташок щодня може знизити рівень цукру в крові натщесерце, рівень інсуліну та інсулінорезистентність.

Сприяють зниженню ваги

Люди, які щодня включали фісташки до свого раціону, як правило, споживали більше клітковини та менше доданого цукру порівняно з тими, хто цього не робить.

Тому фісташки є корисною закускою для тих, хто прагне схуднути або підтримувати вагу, оскільки дієти з високим вмістом клітковини можуть допомогти довше відчувати ситість.

Це особливо актуально в поєднанні зі здоровим харчуванням та регулярною фізичною активністю.

Харчова цінність фісташок

Порівняно з іншими поширеними горіхами, фісташки вирізняються своєю поживністю. Вони містять більше клітковини, незамінних амінокислот, калію та вітаміну А, ніж деякі інші горіхи. Крім того, вони є гарним джерелом білка.

Ось що ви отримаєте в порції неочищених фісташок вагою майже 30 грамів: