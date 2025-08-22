Употребление этой вкусной закуски может замедлить старение

Звучит невероятно, но один снек может помочь вам жить дольше. Один конкретный продукт может замедлить старение.

О чем именно идет речь - читайте в материале РБК-Украина.

Какой снек поможет бороться со старением?

Теломеры - это защитные колпачки на концах наших хромосом, которые с возрастом становятся короче. Это сокращение может приводить к таким возрастным заболеваниям, как рак, диабет 2 типа и проблемы с сердцем.

Однако на длину теломер может влиять наш рацион. Новое исследование определило один конкретный продукт, который способен замедлить процесс старения организма.

Удивительно, но другой популярный перекус, изготовленный из этого же продукта, не имел такого положительного влияния. В журнале "Antioxidants" команда испанских исследователей изучила, как ежедневное потребление арахиса и арахисового масла влияет на теломеры.

Антиоксиданты, как известно, помогают бороться с сокращением теломеров, поэтому вполне логично, что арахис - богатый источник антиоксидантов, таких как витамин Е, ниацин и полифенолы (например, ресвератрол) - может быть полезным.

Ученые считают, что арахис обладает способностью нейтрализовать активные формы кислорода и уменьшать воспаление, что может значительно способствовать сохранению длины теломер. Также можно было бы предположить, что арахисовое масло, которое в основном состоит из измельченного арахиса, будет иметь такой же эффект. Но это оказалось не так.

В исследовании 58 участников были поделены на три группы: первая ежедневно получала 25 граммов арахиса в кожуре, вторая - 32 грамма арахисового масла, а третья - 32 грамма контрольного масла, изготовленного из арахисового масла.

В течение эксперимента участникам было запрещено есть другие орехи, виноград, темный шоколад и пить вино. У тех, кто употреблял арахис, через три месяца наблюдалось значительное увеличение длины теломер. Ускоренного сокращения теломер не было зафиксировано ни у одного из них.

Но у группы, которая ела арахисовое масло, результаты были другими. Увеличения длины теломер не было, а у 22% участников наблюдалось ускоренное сокращение.

Эти результаты свидетельствуют о том, что ежедневное употребление жареного арахиса в кожуре может замедлять сокращение теломер у молодых, здоровых взрослых людей.

Почему арахис помогает, а масло - нет?

Авторы исследования считают, что в отличие от обработанного арахисового масла, цельный арахис может поддерживать микробиоту кишечника, вырабатывающую короткоцепочечные жирные кислоты. Во время этого же эксперимента они были связаны со снижением уровня кортизола и депрессивных биомаркеров.

"Эти выводы подчеркивают важность цельных продуктов над обработанными для поддержания здоровья клеток", - отметили авторы.

Стоит отметить, что более шести миллионов американцев, страдающих аллергией на арахис, не смогут воспользоваться этими преимуществами.

Исследовательская группа отмечает, что их исследование имеет определенные ограничения, в частности небольшая выборка, ориентированная на конкретный возраст, и отсутствие контрольной группы, которая вообще не употребляла арахис.

Кроме того, ухудшение состояния теломер - это медленный процесс. Хотя шестимесячное исследование дало интересные результаты, для их подтверждения необходимы более долгосрочные испытания.

Предыдущие исследования показали, что употребление орехов, в частности арахиса, может способствовать уменьшению жира на животе и снижению уровня инсулина. Однако тем, кто стремится продлить и свои теломеры, и продолжительность жизни, следует внимательно изучать этикетки продуктов.