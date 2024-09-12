ua en ru
Чт, 12 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Вже виконують бойові завдання. В 3 ОШБр розповіли про службу колишніх ув'язнених

Четвер 12 вересня 2024 13:15
UA EN RU
Вже виконують бойові завдання. В 3 ОШБр розповіли про службу колишніх ув'язнених Ілюстративне зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Колишні ув'язнені, які потрапили до 3 Окремої штурмової бригади дуже вмотивовані й заряджені. Вже виконують бойові завдання, а також брали участь в наступальних діях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал заступника командира 3 ОШБр Максима Жоріна.

"Можемо говорити про те, як проявляють себе колишні увʼязнені, що потрапили до нашої бригади. За словами всіх наших командирів, у підрозділах яких є такі бійці, це дуже вмотивований та заряджений особовий склад", - розповів Жорін.

Він відзначив, що бійці вже виконували бойові завдання в складі Третьої штурмової, а також брали участь в наступальних діях у Харківській області. В більшості проявили себе достойно, а також готові працювати та навчатись.

"Не можу відповісти про ситуацію в інших підрозділах, проте по нашому досвіду - дати можливість увʼязненим захищати свою країну було досить вдалим рішенням", - додав він.

Мобілізація ув'язнених

В Україні набув чинності закон, ухвалений парламентом цього року, який дозволяє добровільну мобілізацію ув'язнених. Однак не всі засуджені матимуть можливість звільнитися для захисту країни. Зокрема, закон забороняє мобілізувати тих, хто засуджений за злочини проти національної безпеки України.

Детальніше про дію цього закону на практиці, а також про те, хто з в'язнів вже вирішив приєднатися до служби та з яких причин, читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
Обстріл Конотопу: кількість постраждалих зросла, фото наслідків атаки РФ
Обстріл Конотопу: кількість постраждалих зросла, фото наслідків атаки РФ
DAILY
Осінь президентів. Три виклики для України та Зеленського на тлі виборів у США
Роман Коткореспондент РБК-Україна Осінь президентів. Три виклики для України та Зеленського на тлі виборів у США