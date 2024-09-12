Уже выполняют боевые задания. В 3 ОШБр рассказали о службе бывших заключенных

Бывшие заключенные, которые попали в 3 Отдельную штурмовую бригаду очень мотивированы и заряжены. Уже выполняют боевые задачи, а также участвовали в наступательных действиях.

"Можем говорить о том, как проявляют себя бывшие заключенные, попавшие в нашу бригаду. По словам всех наших командиров, в подразделениях которых есть такие бойцы, это очень мотивированный и заряженный личный состав", - рассказал Жорин.

Он отметил, что бойцы уже выполняли боевые задачи в составе Третьей штурмовой, а также участвовали в наступательных действиях в Харьковской области. В большинстве проявили себя достойно, а также готовы работать и учиться.

"Не могу ответить о ситуации в других подразделениях, однако по нашему опыту - дать возможность заключенным защищать свою страну было достаточно удачным решением", - добавил он.

Мобилизация заключенных

В Украине вступил в силу закон, принятый парламентом в этом году, который позволяет добровольную мобилизацию заключенных. Однако не все осужденные будут иметь возможность освободиться для защиты страны. В частности, закон запрещает мобилизовать тех, кто осужден за преступления против национальной безопасности Украины.

Детальнее о действии этого закона на практике, а также о том, кто из заключенных уже решил присоединиться к службе и по каким причинам, читайте в материале РБК-Украина.