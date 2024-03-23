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У Британії показали фото з випуску перших пілотів ЗСУ, які навчалися на F-16

Субота 23 березня 2024 18:23
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У Британії показали фото з випуску перших пілотів ЗСУ, які навчалися на F-16 Фото: випуск перших пілотів ЗСУ, які навчалися на F-16 (twitter.com/DefenceHQ)
Автор: Наталія Кава

Десять українських пілотів вже завершили базовий курс навчання польотів на винищувачах F-16.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони Великої Британії.

"Перші українські пілоти, які пройшли інтенсивну підготовку під керівництвом Королівських повітряних сил закінчили навчання", - сказано у підписі до фото.

Як зазначили у відомстві, після цього українські пілоти перейдуть до наступного етапу підготовки у Франції.

Фото: випуск перших пілотів ЗСУ, які навчалися на F-16 (twitter.com/DefenceHQ)

F-16 для України

Минулого року Данія та Нідерланди пообіцяли надати Україні 61 винищувач F-16. Для початку поставок необхідно, щоб пілоти та обслуговуючий персонал пройшли відповідне навчання. Україна, зі свого боку, має підготувати необхідну інфраструктуру для винищувачів.

Колишній спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповідав раніше, що навчання першої групи українських пілотів на F-16 у США має завершитись на початку літа.

Тим часом, видання The New York Times зазначало, що 12 українських пілотів до літа цього року будуть готові до бойових вильотів на F-16. Однак на всіх їх не вистачить літаків.

У Пентагоні повідомили, що винищувачі F-16 дадуть "унікальний повітряний потенціал" Україні. Водночас використовувати їх можна буде лише в межах суверенної території.

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