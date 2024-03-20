Глава Міноборони Нідерландів розповіла, коли в Україну можуть прибути перші F-16

Україна отримає винищувачі F-16 уже в першій половині цього року і першими прибудуть літаки з Данії.

Про це заявив міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Вона пояснила, що першими в Україну прибудуть данські літаки, але пізніше у 2024 році за ними прибудуть і нідерландські літаки.

"Я дуже впевнена, що ми почнемо постачання F-16 цього літа", - сказала вона.

Міністр підкреслила, що спочатку буде Данії, оскільки є затверджений графік. А вже в другій половині року нідерландські літаки прибудуть в Україну.

F-16 для України

Торік Данія й Нідерланди пообіцяли надати нашій країні 61 винищувач F-16. Для початку поставок необхідно, щоб наші пілоти й обслуговуючий персонал пройшли відповідне навчання. Україна, зі свого боку, повинна підготувати необхідну інфраструктуру для винищувачів.

Колишній спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповідав раніше, що навчання першої групи українських пілотів на F-16 у США має завершитися на початку літа. Тим часом видання The New York Times відзначає, що дванадцять українських пілотів до літа цього року будуть готові до бойових вильотів на F-16. Однак на всіх їх не вистачить літаків.

У Пентагоні повідомили, що винищувачі F-16 дадуть "унікальний повітряний потенціал" Україні. Водночас використовувати їх можна буде лише в межах суверенної території.