Вже третій. ЗСУ нанесли новий удар по командному пункту РФ у Донецькій області

Фото: удар по командному пункту РФ у Новогродівці завдали ЗСУ 12 січня

Українські військові нанесли новий удар по командному пункту РФ у Донецькій області. Він розташовувався у Новогродівці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

"Сьогодні (12 січня, - ред) Збройні Сили України завдали чергового високоточного повітряного удару по командному пункту 2-ї гвардійської загальновійськової армії рф, розташованому в місті Новогродівка Донецької області", - йдеться у повідомленні. Ця операція, за даними Генштабу, є продовженням серії вогневих уражень командних пунктів окупаційних сил на Донецькому напрямку. "Збройні Сили України демонструють високий рівень координації та професіоналізму у виявленні й знищенні ключових об’єктів ланок управління та військової інфраструктури противника", - констатують військові. Новина доповнюється...