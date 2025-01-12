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Уже третий. ВСУ нанесли новый удар по командному пункту РФ в Донецкой области

Донбасс, Воскресенье 12 января 2025 13:53
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Уже третий. ВСУ нанесли новый удар по командному пункту РФ в Донецкой области Фото: удар по командному пункту РФ в Новогродовке нанесли ВСУ 12 января (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные нанесли новый удар по командному пункту РФ в Донецкой области. Он располагался в Новогродовке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

"Сегодня (12 января, - ред) Вооруженные Силы Украины нанесли очередной высокоточный воздушный удар по командному пункту 2-й гвардейской общевойсковой армии РФ, расположенному в городе Новогродовка Донецкой области", - говорится в сообщении.

Эта операция, по данным Генштаба, является продолжением серии огневых поражений командных пунктов оккупационных сил на Донецком направлении.

"Вооруженные Силы Украины демонстрируют высокий уровень координации и профессионализма в выявлении и уничтожении ключевых объектов звеньев управления и военной инфраструктуры противника", - констатируют военные.

Где расположена Новогродовка

Новогродовка - город в Покровском районе Донецкой области, административный центр Новогродовской городской общины. До 2020 года был городом областного подчинения.

Экономически и исторически тесно связан с городом Селидово из-за интеграции окружающих города группы шахт. С сентября 2024 года был захвачен армией РФ.

Уже третий. ВСУ нанесли новый удар по командному пункту РФ в Донецкой области

Где расположена Новогродовка (deepstatemap.live)

Удары ВСУ по командным пунктам России в Донецкой области

За последнее время украинские военные поразили уже несколько командных пунктов оккупантов в Донецкой области.

Так, 10 января Силы обороны ударили по пункту управления 3-го армейского корпуса ВС РФ. Он располагался в Светлодарске Донецкой области.

А 8 января ВСУ ударили по командному пункту 8-й гвардейской общевойсковой армии РФ. Его оккупанты обустроили в захваченном Харцызске Донецкой области.

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Уже третий. ВСУ нанесли новый удар по командному пункту РФ в Донецкой области
Уже третий. ВСУ нанесли новый удар по командному пункту РФ в Донецкой области
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